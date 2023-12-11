У нас большие проблемы. Путин может победить – «айдаровец»

У Украины сейчас большие проблемы на фронте, она может потерять Авдеевку, вокруг которой сейчас ведутся ожесточенные бои.

Об этом в эфире ТСН заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Дикого, Россия имеет все шансы победить, если украинское население не начнет жить проблемами фронта.

«У нас большие проблемы – мы не достигли того, чего хотели, нам сейчас тяжело, более того, сейчас нам тяжело даже там, где мы были в обороне. Например, Авдеевку, вполне может быть, что мы сдадим через какое-то время. Если мы ее сдадим, то исключительно по той причина, что нам не хватило людей ее оборонять», – сказал бывший «айдаровец».

«Это на самом деле так, Путин вполне еще может победить. Как, собственно, и в 22-м году, победит он или нет, зависит исключительно от нас с вами. При том, сейчас даже не от тех парней и девушек, которые уже в пикселе, а намного больше от украинского тыла, от того, начнет ли украинский тыл жить войной, как это было в 22-м году, когда мы побеждали, или продолжит так же расслабляться, как мы расслабились в 23-м году. Если брать мерами Второй мировой, я бы сказал, что сейчас приблизительно где-то в 43-м. Это тот год, когда в последний раз были шансы победить у Гитлера то есть, все еще шаталось», – заявил Дикий.