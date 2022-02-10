«У нас большие проблемы», – украинский военспец о российском десанте

Украине практически нечем ответить на угрозу морской десантной операции со стороны России, которая возросла после прибытия в Черное море еще шести больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов.

Об этом в эфире финансируемого за счет Госдепа США ресурса «Крым. Реалии» заявил руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый плохой сценарий – это попытка воевать с десантом, который уже высадился. В нормальной практике десант должен уничтожаться на подходах еще до развертывания боевых расчетов. Для этого в нормальных странах есть нормальные системы загоризонтного освещения надводной обстановки, береговые противокорабельные ракетные комплексы или ракетные катера, которые могут наносить быстрый ракетный удар и возвращаться под свое ПВО – на свои рейды, в свои базы.

К сожалению, с этим у нас сегодня большие проблемы… К сожалению, в море сегодня Украина в принципе не может ничего противопоставить. Главный наш калибр на сегодня – это одна 76-мм пушка АК-176 на патрульном катере «Прилуки».

Фрегат «Гетман Сагайдачный» много лет небоеспособен, находится в Николаеве на ремонте, который может затянуться еще на много лет. В море нам нечем воевать и некому, к сожалению.

Потому основная ставка может, должна и делается на береговую компоненту – это Сухопутные войска, морская пехота, ДШВ и теоретически возможно, на авиацию Воздушных сил, которая за счет Су-25, Су-24 может попробовать нанести быстрый авиационный удар бомбардировочной или штурмовой авиацией.

Теоретически можно пробовать привлекать еще «Байрактары», которые есть в количестве шести бортов в 10-й морской авиационной бригаде в Николаеве, но, снова-таки, вопрос по прикрытию.

У корабельных групп есть собственное ПВО, а оно у россиян есть, причем новое, на трех СКРах, там стоят корабельные версии «Бука», ЗРК «Ураган», потому вопрос по «Байрактарам» довольно открытый – вряд ли мы сможем их в полной степени применять, как мы себе это представляем, против надводных целей», – заявил Чмут.