«У нас большие проблемы», – украинский военспец о российском десанте

10.02.2022  14:30 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украине практически нечем ответить на угрозу морской десантной операции со стороны России, которая возросла после прибытия в Черное море еще шести больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов.

Об этом в эфире финансируемого за счет Госдепа США ресурса «Крым. Реалии» заявил руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине практически нечем ответить на угрозу морской десантной операции со стороны России, которая возросла...

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«Самый плохой сценарий – это попытка воевать с десантом, который уже высадился. В нормальной практике десант должен уничтожаться на подходах еще до развертывания боевых расчетов. Для этого в нормальных странах есть нормальные системы загоризонтного освещения надводной обстановки, береговые противокорабельные ракетные комплексы или ракетные катера, которые могут наносить быстрый ракетный удар и возвращаться под свое ПВО – на свои рейды, в свои базы.

К сожалению, с этим у нас сегодня большие проблемы… К сожалению, в море сегодня Украина в принципе не может ничего противопоставить. Главный наш калибр на сегодня – это одна 76-мм пушка АК-176 на патрульном катере «Прилуки».

Фрегат «Гетман Сагайдачный» много лет небоеспособен, находится в Николаеве на ремонте, который может затянуться еще на много лет. В море нам нечем воевать и некому, к сожалению.

Потому основная ставка может, должна и делается на береговую компоненту – это Сухопутные войска, морская пехота, ДШВ и теоретически возможно, на авиацию Воздушных сил, которая за счет Су-25, Су-24 может попробовать нанести быстрый авиационный удар бомбардировочной или штурмовой авиацией.

Теоретически можно пробовать привлекать еще «Байрактары», которые есть в количестве шести бортов в 10-й морской авиационной бригаде в Николаеве, но, снова-таки, вопрос по прикрытию.

У корабельных групп есть собственное ПВО, а оно у россиян есть, причем новое, на трех СКРах, там стоят корабельные версии «Бука», ЗРК «Ураган», потому вопрос по «Байрактарам» довольно открытый – вряд ли мы сможем их в полной степени применять, как мы себе это представляем, против надводных целей», – заявил Чмут.

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