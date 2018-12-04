04.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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«У нас была не Революция Достоинства, а спланированная Бойня» – украинский экс-нардеп

Снайперы на Майдане не убивали выступающих с трибуны потому, что эти провокаторы должны были привести ещё одну «партию баранов на бойню».

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-боевик полка «Азов» и бывший депутат Верховной Рады Украины Иван Макар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё познается в сравнении. Я долго думал, почему это снайперы не стреляли в тех, кто был на сцене Майдана, хоть и сцена прекрасно простреливалась из многих точек.

А вот козлов-провокаторов, которые ведут баранов и овечек на бойню, тоже не забивают. Ибо скоро надо будет привести очередную партию баранов и овечек. Вот и познание истины по сравнению.

А еще я проанализировал революции у других народов, и нигде не увидел сцены с безопасными лидерами революции на виду у охранников режима. Значит, у нас была не Революция Достоинства, а целеустремленная Бойня, на которую негодяи-провокаторы вели обманутых украинских баранов и овечек», – заявил националист.

 

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