«У нас чипы будут чуть-чуть побольше, но мы впихнём»: Лукашенко призвал Россию «не опускать низко голову»

Михаил Рябов.  
25.05.2023 08:57
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Экономика


Президент Белоруссии заявил, что его учёные готовы совместно с Россией производить аналоги чипов, поставки которых затруднились из-за санкций Запада.

«Один конструктор – я вот за что купил, за то продаю, – он мне говорит: Александр Григорьевич, вы передайте Владимиру Владимировичу: что вы расстраиваетесь, вы хотите, чтобы на наших чипах летал самолёт и ракеты?

Я говорю: ну да, конечно, надо, американцы же нам не будут поставлять.

Он говорит: хорошо, у нас чипы чуть-чуть побольше, но впихнём мы (дословно), впихнём мы этот прибор в крыло самолёта, летают же до сих пор, и будут летать.

Это человек, который создаёт это всё…

Поэтому не надо умирать, что мы где-то поотстали, – надо бежать, надо догонять и надо создавать», – сказал Александр Лукашенко на заседании ЕАЭС.

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Президент Белоруссии заявил, что его учёные готовы совместно с Россией производить аналоги чипов, поставки...





Он обратился к российскому коллеге:


«Владимир Владимирович, не надо России опускать низко голову в связи со сложившейся ситуацией».

При этом Лукашенко напомнил, что в свое время ЕАЭС создавался при участии Украины, но уже тогда Батька считал, что Киев откажется от участия в союзе.

«С нами тогда была Украина, Леонид Данилович Кучма. Хотя я своему коллеге говорил, что из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться у нас на постсоветском пространстве и здесь, в нашем регионе, но тем не менее аж 28, по-моему, документов, Владимир Владимирович, мы разработали вместе с Украиной. Но потом Украина от этого процесса, как я и полагал, отошла».

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