«У нас чипы будут чуть-чуть побольше, но мы впихнём»: Лукашенко призвал Россию «не опускать низко голову»
Президент Белоруссии заявил, что его учёные готовы совместно с Россией производить аналоги чипов, поставки которых затруднились из-за санкций Запада.
«Один конструктор – я вот за что купил, за то продаю, – он мне говорит: Александр Григорьевич, вы передайте Владимиру Владимировичу: что вы расстраиваетесь, вы хотите, чтобы на наших чипах летал самолёт и ракеты?
Я говорю: ну да, конечно, надо, американцы же нам не будут поставлять.
Он говорит: хорошо, у нас чипы чуть-чуть побольше, но впихнём мы (дословно), впихнём мы этот прибор в крыло самолёта, летают же до сих пор, и будут летать.
Это человек, который создаёт это всё…
Поэтому не надо умирать, что мы где-то поотстали, – надо бежать, надо догонять и надо создавать», – сказал Александр Лукашенко на заседании ЕАЭС.
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Он обратился к российскому коллеге:
«Владимир Владимирович, не надо России опускать низко голову в связи со сложившейся ситуацией».
При этом Лукашенко напомнил, что в свое время ЕАЭС создавался при участии Украины, но уже тогда Батька считал, что Киев откажется от участия в союзе.
«С нами тогда была Украина, Леонид Данилович Кучма. Хотя я своему коллеге говорил, что из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться у нас на постсоветском пространстве и здесь, в нашем регионе, но тем не менее аж 28, по-моему, документов, Владимир Владимирович, мы разработали вместе с Украиной. Но потом Украина от этого процесса, как я и полагал, отошла».
Спасибо!
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