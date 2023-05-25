«У нас чипы будут чуть-чуть побольше, но мы впихнём»: Лукашенко призвал Россию «не опускать низко голову»

Президент Белоруссии заявил, что его учёные готовы совместно с Россией производить аналоги чипов, поставки которых затруднились из-за санкций Запада.

«Один конструктор – я вот за что купил, за то продаю, – он мне говорит: Александр Григорьевич, вы передайте Владимиру Владимировичу: что вы расстраиваетесь, вы хотите, чтобы на наших чипах летал самолёт и ракеты?

Я говорю: ну да, конечно, надо, американцы же нам не будут поставлять.

Он говорит: хорошо, у нас чипы чуть-чуть побольше, но впихнём мы (дословно), впихнём мы этот прибор в крыло самолёта, летают же до сих пор, и будут летать.

Это человек, который создаёт это всё…

Поэтому не надо умирать, что мы где-то поотстали, – надо бежать, надо догонять и надо создавать», – сказал Александр Лукашенко на заседании ЕАЭС.