«У нас день траура» – в Житомире потомки УПА сорвали празднование Дня Победы

09.05.2021, Житомир, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В Житомире с попустительства полицейских группа радикалов сорвала устроенное горожанами празднование Дня Победы.

Соответствующую видеозапись опубликовали в местном информационном агентстве «Житомир.info», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, с утра несколько сотен человек собрались на площади Победы чтобы отметить праздник. Они пришли с цветами и фотографиями погибших в Великой Отечественной войне родственников. Однако местная полиция сорвала мероприятие – они обвинили собравшихся в использовании «запрещённой символики». Так, от одного из пенсионеров потребовали снять награды, а также отобрали фотографию его родственника – из-за того, что на ней были георгиевские ленты.

В то же время там же собралось несколько десятков националистов – они устраивали провокации и «чтили память» карателям из УПА.

«Какой победы, это день траура. Этот так называемый день Победы начали праздновать в 1965 году… Если вы хотите отмечать, бухать, заливаться – пожалуйста. У нас день траура, на Украине. Сорок миллионов положили жизней, а вы будете праздновать», – провоцировали нацисты.

Они держали в руках красно-чёрные флаги, плакаты с надписями «Помним погибших воинов УПА», «Помним уничтоженные поколения в сталинских концлагерях», «Помним замореные голодом города и сёла украинской земли», а также знамя с надписью «На Москву».

«Зачем мы слушаем этих бандер, мы не будем с ними идти», – возмущались горожане.

«Какие бандеровцы, это всё украинцы», – оправдывали силовики действия нацистов.

В конце концов, нацисты добились своего – небольшая кучка радикалов с флагами Украины и Бандеры, распевая украинский гимн, выдвинулась во главе колонны празднующих 9 мая.

«Серп и молот – смерть и голод», – скандировали они.

Горожанам с красными флагами пришлось молча идти следом.