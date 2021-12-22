«У нас достаточно рычагов» – генерал прогнозирует ход развития событий после ультиматума Путина

22.12.2021  18:27 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Ситуация на Украине развивается по грузинскому сценарию образца 2008-го года – официальный Киев «подогревается» и подбадривается Вашингтоном на новую войну, но будет брошен так же, как руководство Грузии.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Ситуация на Украине развивается по грузинскому сценарию образца 2008-го года – официальный Киев «подогревается»...

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По словам генерал-майора, для того, чтобы решить украинский вопрос, России не обязательно вводить войска на эту территорию – для этого достаточно других рычагов, которые будут задействованы в случае, если Украина и Запад перейдут «красные линии».

«Российское руководство перешло к более жесткой риторике по вопросу отношений с Украиной. Причина проста: Украина, подталкиваемая США, провоцирует эскалацию напряжения на границе с Россией, украинские и американские политики не стесняются откровенно лживых заявлений о «российской агрессии» и «российской угрозе». Весь этот шум призван прикрыть провокативные действия в отношении нашей страны.

Мы готовы к любому варианту развития событий. России не обязательно выходить в открытый конфликт, чтобы отстоять свои интересы, у нас достаточно рычагов, чтобы решить проблемы на дипломатическом уровне, если Украина и США решат перейти обозначенные Москвой «красные линии». Но это будет означать значительное охлаждение отношений между странами, поэтому прибегать к этим средствам Россия не торопится.

Выгонять же НАТО с Украины нет нужды – Альянс покинет ее самостоятельно, когда Украина будет ему уже не нужна. США в своих манипулятивных играх опять переиграли сами себя: события развиваются по сценарию 2008 года, только вместо Грузии в пешках Украина.

Зеленский буквально задерган и зазомбирован антироссийской пропагандой, он нестабилен в своем эмоциональном состоянии и, как следствие, в своих поступках. Вместо послушной марионетки США опять создали себе живую бомбу, которая может рвануть в любой момент. Видимо, история их, все-таки, ничему не учит», – отметил Липовой.

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