«У нас экономят на оружии» – инженер БПЛА о низкой результативности дронов

Максим Столяров.  
22.08.2024 18:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1235
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Из-за излишней тяги к дешевизне, в подразделения российской армии поступает очень много некачественных дронов, и в результате результативность их применения едва ли достигает 20%.

Об этом в эфире интернет-канала «Украина.ру» заявил инженер-конструктор беспилотников с позывным «Турист», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за излишней тяги к дешевизне, в подразделения российской армии поступает очень много некачественных дронов,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я ж в силу много езжу, общаюсь с птичниками. Приезжаю в располагу, спрашиваю – как летает? Мне отвечают, что из десяти только шесть в небо подняли. То есть, четыре пошли по жопе ещё в располаге, они даже не взлетели.

Конструктивно они плюс-минус все одинаковые. Но отличаются комплектующими. У нас идут по какому пути: «Сколько ваш дрон стоит? 50 тысяч рублей? А мы знаем, где за 40» – «Всё, мы пересмотрели, купили ещё более худшее говно, и за 30 можем сделать» – «Отлично, мы вам 100 штук закажем, за 25 сделайте». Всё, по рукам, госконтракт на 1000 штук выхватили. А ты представляешь, какое дерьмо там куплено?

Хороший дрон, с хорошими комплектующими, который будет работать безотказно, и сможет вернуться, по нашим прикидкам должен стоить где-то в районе 70 тысяч. И подход этой свинячьей экономии на оружии… Хорошая птица не может стоить дёшево. Как и хорошая машина. Но все стремятся сделать дёшево, хоть это и не всегда эффективно», – жаловался инженер.

«И вторая проблема – это не продуманы конструкции. Не продуманы вещи для элементарной транспортировки. У бойца «гнездо» за 10 километров от располаги. Он пока эти 10 километров идёт, у него 5-6 птиц, аккумуляторы, ретрансляторы. Не дай бог, по дороге воздух, падение, упал – разбил. Из 5 дронов 3 выжило. Начинается применение – либо наш РЭБ тушит, либо вражеский. Из 5 долётов 3 попадания в цель. То есть, мы получаем результативность, наверное, даже меньше 20%» – подытожил «Турист».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть