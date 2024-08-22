«У нас экономят на оружии» – инженер БПЛА о низкой результативности дронов

Из-за излишней тяги к дешевизне, в подразделения российской армии поступает очень много некачественных дронов, и в результате результативность их применения едва ли достигает 20%.

Об этом в эфире интернет-канала «Украина.ру» заявил инженер-конструктор беспилотников с позывным «Турист», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ж в силу много езжу, общаюсь с птичниками. Приезжаю в располагу, спрашиваю – как летает? Мне отвечают, что из десяти только шесть в небо подняли. То есть, четыре пошли по жопе ещё в располаге, они даже не взлетели. Конструктивно они плюс-минус все одинаковые. Но отличаются комплектующими. У нас идут по какому пути: «Сколько ваш дрон стоит? 50 тысяч рублей? А мы знаем, где за 40» – «Всё, мы пересмотрели, купили ещё более худшее говно, и за 30 можем сделать» – «Отлично, мы вам 100 штук закажем, за 25 сделайте». Всё, по рукам, госконтракт на 1000 штук выхватили. А ты представляешь, какое дерьмо там куплено? Хороший дрон, с хорошими комплектующими, который будет работать безотказно, и сможет вернуться, по нашим прикидкам должен стоить где-то в районе 70 тысяч. И подход этой свинячьей экономии на оружии… Хорошая птица не может стоить дёшево. Как и хорошая машина. Но все стремятся сделать дёшево, хоть это и не всегда эффективно», – жаловался инженер.

«И вторая проблема – это не продуманы конструкции. Не продуманы вещи для элементарной транспортировки. У бойца «гнездо» за 10 километров от располаги. Он пока эти 10 километров идёт, у него 5-6 птиц, аккумуляторы, ретрансляторы. Не дай бог, по дороге воздух, падение, упал – разбил. Из 5 дронов 3 выжило. Начинается применение – либо наш РЭБ тушит, либо вражеский. Из 5 долётов 3 попадания в цель. То есть, мы получаем результативность, наверное, даже меньше 20%» – подытожил «Турист».