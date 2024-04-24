У нас есть месяц на то, чтобы бить по инфраструктуре России – генерал ВСУ

Украина должна массово бить по российским заводам, нефтебазам и складам вооружения, чтобы ослабить грядущее наступление ВС РФ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза РФ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К тому же генералу Буданову вопрос – у вас есть месяц, чтобы достаточно сильно, мощно сжечь еще не один десяток нефтеперерабатывающих заводов, сжечь еще не один склад, не одну базу хранения топлива и боеприпасов, не одну станцию разгрузки, где разгружаются сейчас боеприпасы и ракеты, которые бьют по Украине.

Потому все в наших руках. Если мы будем это делать и бить по таким ключевым болевым точкам Российской Федерации, то не будет того, к чему нас готовят, что все пропало. У нас есть чем, есть кому и есть куда бить», – заявил Кривонос.