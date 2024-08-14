У нас есть окно до выборов в США для демонстрации силы! – Климкин

Украина не должна допустить запуска переговоров с Россией, который наметился в мире. До президентских выборов в США у Киева есть «окно возможностей», которое он сейчас начал использовать, чтобы сорвать этот процесс.

Об этом в эфире «Video NV» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы ото всех этого не слышим, это не означает, что настроения на Западе не настроены на то, что когда-то будут переговоры. Важно понимать, что они не хотят переговоров на путинских условиях, и не хотят результата переговоров. Но сами переговоры, они их не только допускают – они их хотят. Американцы постоянно нам говорят: «Мы хотим прийти к переговорам, но когда они будут с позиции силы». Со своей стороны, Путин тоже хочет переговоров, только он не хочет разговаривать с нами, он хочет разговаривать с американцами и Западом, – он вообще нас не видит субъектом этого процесса, он думает, что ведет войну с Западом. И он хочет разговаривать с Западом, все с ним согласовать и потом положить это на бумагу или получить понятийную договоренность, которая зафиксирует его договоренность с Западом. И потому наша роль в этой истории очень важна, и мы должны сломать какую-то предусмотренную логику, которая к этому идет…», – вещал он.



«Нужно показать, что до американских выборов у нас есть «окно», и мы это «окно» используем не для того, чтобы разговаривать, условно, а для того, чтобы поднимать ставки и обеспечить себе позицию, если не силовую, то точно с возможностью говорить с ними с позиции силы, поскольку говорить не с позиции силы, я считаю, вообще нет смысла!», – требовал Климкин.