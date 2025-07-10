«У нас есть ядерная доктрина – все прилетит куда надо» – Толстой

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Информация о том, какие полетные задания заложены в российские ракеты, несущие ядерное оружие, является государственной тайной. Но они долетят туда, куда надо в случае необходимости.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это государственная тайна, какие полетные задания есть, но я более чем уверен, что Россия способна дать моментальный и адекватный ответ на любую агрессию. У нас есть доктрина использования ядерных сил, и в случае угрозы существования страны, как сказал президент, зачем нам мир, в котором не будет России.

Россия даст ответ вне зависимости от того, какие были подписаны сложные документы, доктрины и так далее. А вот конкретно, что куда нацелено, боюсь, мы с вами сейчас не сможем понять. Мы же все-таки гражданские люди, а это задача военных – нацеливать туда, куда надо. Но все прилетит, если что». – добавил Толстой.