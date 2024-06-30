«У нас гибнут люди»: пора сбивать дроны НАТО в нейтральных водах – военкор Ивлев
Страны западного блока продолжат использовать свои разведывательные БПЛА для ударов по Крыму, поэтому российские системы ПВО должны их сбивать даже в нейтральных водах.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Евгений Ивлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Крым для нашего противника – это особый регион, который всегда будет под ударом. Крым – это как бы негласная визитная карточка нашего президента. Он брал на себя решение, принимал ответственность за всё происходящее. И Крым был первым толчком к Русской весне.
Надо принимать жёсткие меры. Мы никогда ничего не добьёмся, если будем просто посылать ноты протеста и стараться не напрягать ситуацию. Её надо напрягать, потому что она уже напряжена. Надо только показать наше напряжение. Когда начинают бить по мирным людям – это уже всё понятно», – сказал Ивлев.
«И нечего здесь анализировать. Если он [натовский беспилотник] появился в наших водах, если его радиолокаторы захватывают наши территории… его раз – и сбили.
У нас гибнут люди, идут обстрелы городов. Мы должны принять решение. Против нас развязали войну, нас уничтожают. Поэтому, если они находятся в нейтральном пространстве, но видят всё на нашей территории – мы должны это убирать», – добавил военкор.
Спасибо!
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