«У нас гибнут люди»: пора сбивать дроны НАТО в нейтральных водах – военкор Ивлев

Максим Столяров.  
30.06.2024 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Терроризм, Украина


Страны западного блока продолжат использовать свои разведывательные БПЛА для ударов по Крыму, поэтому российские системы ПВО должны их сбивать даже в нейтральных водах.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Евгений Ивлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока продолжат использовать свои разведывательные БПЛА для ударов по Крыму, поэтому российские...

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«Крым для нашего противника – это особый регион, который всегда будет под ударом. Крым – это как бы негласная визитная карточка нашего президента. Он брал на себя решение, принимал ответственность за всё происходящее. И Крым был первым толчком к Русской весне.

Надо принимать жёсткие меры. Мы никогда ничего не добьёмся, если будем просто посылать ноты протеста и стараться не напрягать ситуацию. Её надо напрягать, потому что она уже напряжена. Надо только показать наше напряжение. Когда начинают бить по мирным людям – это уже всё понятно», – сказал Ивлев.

«И нечего здесь анализировать. Если он [натовский беспилотник] появился в наших водах, если его радиолокаторы захватывают наши территории… его раз – и сбили.

У нас гибнут люди, идут обстрелы городов. Мы должны принять решение. Против нас развязали войну, нас уничтожают. Поэтому, если они находятся в нейтральном пространстве, но видят всё на нашей территории – мы должны это убирать», – добавил военкор.

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