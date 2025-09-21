У нас любили русских солдат, и никак не могут научиться русофобии – немец из бывшего ГДР оправдывался перед бешеным укро-послом
Одной из серьёзных проблем НАТО является то, что огромная часть такой значимой страны альянса, как Германия, не видит в русских врагов и не боится их.
Об этом на Хельсинском форуме по безопасности заявил Немецкий эксперт по вопросам обороны, старший вице-президент STARK International Йоханнес Арльт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«До апреля я представлял самый большой округ в Германии, там от 70 до 80% населения против помощи Украине и очень критично относятся к любой поддержке. Так что это непопулярно….», – обронил Арльт во время дискуссии.
На данный спич очень болезненно отреагировал находящийся в зале украинский посол Михаил Выдойник.
«Честно говоря, после 3,5 лет войны я очень расстроен, что так много немцев в вашем округе говорят, что они не поддерживают Украину или поставки оружия на Украину. Потому что либо вы недостаточно хорошо с ними работаете и не объясняете, что поставлено на карту, либо эти люди просто мечтают о российских танках в Берлине. Потому что война очень проста: есть чёрное и белое, нет никаких серых оттенков или теней», – отчитал немца укро-посол.
Арльт был вынужден оправдываться.
«Это двойная проблема. В моём городе в Восточной Германии, где я вырос, там было 25 тыс. русских или советских солдат. Люди их не боялись, они их знали, они дружили с ними, водили детей в садик, работали на русских базах, пока мне не исполнилось 8-9 лет, когда русские уехали из города», – вспоминал немец.
«Так что они их не боялись – и это часть проблемы. И после воссоединения Германии не было никакой культурной адаптации к НАТО. Поэтому если вы посмотрите на наши опросы, вот почему вы видите старую Восточную Германию.
Вы можете пойти в муниципалитет и увидеть, что они склоняются к партиям, которые сильно поддерживаются Россией. Потому что эта культурная адаптация так и не произошла», – каялся Арльт.
