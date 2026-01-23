«У нас «Миндичи», а у русских – технологии: они нас нахлобучили» – офицер ВСУ
Затраты Киева на дроновые пиар-удары по российским тылам и энергетической инфраструктуре превышают причинённые повреждения.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дипстрайк — это самое примитивное изделие в области дроностроения. Они их клепают – 90% туда, красть удобно, много ума не надо. Киношники помогут красивые фильмы снять, интервью, навербовать агентов влияния, которые будут рассказывать, какие они крутые. Ну и всё. Беда – в «Миндичах». И в том, что деньги идут туда, а не туда, где развиваются технологии.
А у россиян – нет. Россияне сделали центр «Рубикон», они инвестируют, нанимают инженеров и финансируют развитие технологий. Мы за этот год сильно отстали. Потому что «Миндичи» так вошли во вкус, что они уже ни одной гривны не хотят пропускать… всё себе. И не собираются тратить деньги на развитие», – возмущался «Грин».
Он добавил, что всё уходит на «понты и видосики».
«У нас 90% того, что идёт на дроны – «дипстрайки». Вот эти шоу, которые всем нравятся, что что-то там у них [русских] загорелось. Но я сильно подозреваю, что мы тратим деньги на дроны больше, чем у них там выгорает. А вот на поле боя у нас дефицит. Провал на Гуляйпольском направлении – откуда? От того, что не сформировали килл-зону.
Главная беда — это то, что деньги текут «Миндичам», а не на развитие и производство того, что необходимо производить, слышать, что фронту нужно, и этой же ночью начинать это делать. У них должны быть деньги. Вот так работают сейчас россияне. Они нас за этот год – ох, как нахлобучили уже по технологиям», – негодовал экс-укро-офицер.
