Затраты Киева на дроновые пиар-удары по российским тылам и энергетической инфраструктуре превышают причинённые повреждения.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дипстрайк — это самое примитивное изделие в области дроностроения. Они их клепают – 90% туда, красть удобно, много ума не надо. Киношники помогут красивые фильмы снять, интервью, навербовать агентов влияния, которые будут рассказывать, какие они крутые. Ну и всё. Беда – в «Миндичах». И в том, что деньги идут туда, а не туда, где развиваются технологии. А у россиян – нет. Россияне сделали центр «Рубикон», они инвестируют, нанимают инженеров и финансируют развитие технологий. Мы за этот год сильно отстали. Потому что «Миндичи» так вошли во вкус, что они уже ни одной гривны не хотят пропускать… всё себе. И не собираются тратить деньги на развитие», – возмущался «Грин».

Он добавил, что всё уходит на «понты и видосики».