«У нас много вопросов по СВО и Абрамовичу» – севастопольский эксперт об откровениях Беннета

Откровения экс-премьера Израиля Нафтали Беннета о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным после начала специальной военной операции говорят о масштабной работе дипломатов и попытках избежать прямого боестолкновения.

Скорее всего, гарантии сохранения жизни были даны не только украинскому президенту Зеленскому, заявил в эфире «Первого севастопольского» директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что принципиально, на мой взгляд. Что накануне специальной военной операции шла очень серьёзная работа с тем, чтобы наши требования, наша озабоченность, изложенная в том числе в декабре президентом Путиным, так или иначе были реализованы в конкретных практических действиях, чтобы Запад все-таки оценил то, что произошло после 1997 года с расширением НАТО, – отметил Горбачёв. – Я так думаю, что подобного рода контактов было не мало. Беннет – это только один из коммуникаторов. А то, что он озвучил, говорит о том, что все это было основано на международных дипломатических контактах, что так или иначе Запад осознавал и трагизм происходящего, и не простые перспективы развития событий. Однако он не пошёл навстречу Москве, навстречу Путину, как они говорят».

По словам эксперта, если обратить внимание на начало спецоперации, то в первые дни из Киева массово выезжали как его жители, так и посольства зарубежных государств.

«Это говорит о том, что наш противник, называя вещи своими именами, прекрасно понимал, что события принимают серьёзный оборот, и Россия, как оценивали на то время, была в состоянии решать серьёзные задачи, в том числе и в территориальном плане, и в нанесении невосполнимого ущерба, и прочее. И поначалу действительно события развивались таким образом, но включение каких-то сил, которые у нас в публичном пространстве олицетворяются и связываются с Абрамовичем и прочими, перевело все в иную плоскость, и спецоперация приобрела другой характер, – подчеркнул Горбачев. – И первым, кто вернулся Киев, было посольство Турции. Это был симптом, и как только посольство Турции вернулось в Киев, было сказано о том, что скоро вернутся все. Так и произошло. Поэтому, я так полагаю, Беннет озвучил лишь часть информации, что на самом деле происходило. Гарантии, видимо, даны были не только Зеленскому, а в целом был дан такой посыл, что спецоперация действительно будет носить ограниченный характер, и что серьёзных ударов по тому же Киеву не будет. Впрочем, как и ударов по каким-то избранным определённым целям, по каким-то персонажам и так далее».

Второй момент, на который обратил внимание эксперт, это то, что за год спецоперации не уничтожен ни один знаковый персонаж со стороны противника.

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«Это позволяет Зеленскому говорить о том, что он не боится, проводить на Украине саммиты в формате ЕС и реанимировать вопросы вступления Украины в ЕС и НАТО. В данном случае – это не просто факт, это даже не тенденция… это явление, которое свидетельствует о том, что украинское руководство и западные политики, приезжая на Украину, могут сказать как Зеленский в своё время: я не боюсь! И у нас в этой связи много вопросов», – заключил Горбачёв.