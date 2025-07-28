«У нас мягкий живот»: американский военный озвучил теорию победы над Россией

Елена Острякова.  
28.07.2025 14:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад должен призвать президента РФ Владимира Путина остановиться на Украине «по всем интернет-ресурсам».

Об этом генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США Филип Бридлав заявил «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад должен призвать президента РФ Владимира Путина остановиться на Украине «по всем интернет-ресурсам». Об...

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«Моя теория победы заключается в том, что когда мистер Путин поймет, что он не выиграет эту войну, это станет первым шагом к победе. Сейчас он абсолютно уверен, что может выиграть, потому что, глядя на Запад, видит его старое место. Когда ты приближаешься к врагу и вставляешь штык в его живот, если живот мягкий продолжай давить. Если твердый – подумай. У нас мягкий живот по отношению к России с 2008 года. Мы продолжаем поощрять плохое поведение. Если мы будем продолжать, мы проиграем», – сказал Бридлав.

Он считает, что Путин «должен посмотреть на Запад и отступить». В этом залог победы. Дал отставной генерал и более практический совет – предоставить Украине оружие для нанесения ударов по российским оборонным заводам.

«Мы должны дать Украине возможность уничтожить производственные мощности России и отключить их. Пока мы не внесем фундаментальные изменения в концепцию воздушной войны, мы не сможем переломить ситуацию. Мистер Путин сидит там и думает: я в порядке, Америка и Запад им запрещают, они не будут в нас стрелять. Они не смогут нам ответить в Крыму, пока не разработают свое оружие. Это самое важное изменение в этой войне, которое необходимо», – сказал Бридлав.

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