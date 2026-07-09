«У нас на Востоке целая армия агентов!» – дипломат

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У России в странах Ближнего Востока десятки тысяч потенциальных агентов влияния, но никто не проводит с ними системную работу.

Об этом в эфире «Книжный день Центр × Delib» заявил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами дипломат Вячеслав Матузов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Матузова, «тысячи студентов получали у нас бесплатное обучение, дипломы».

«Мы создали армию специалистов. У нас ведь только из Ливана, на моей памяти, 220 человек ежегодно принималось от Прогрессивно-социалистической партии, 250 человек от Компартии Ливана, плюс еще другие организации. Это около 500 ливанцев в год. А там еще были палестинцы, у которых тоже были квоты – около 500 человек», – перечислил дипломат.

По его словам, выпускники российских и советских вузов занимают высокие должности, однако с ними нет системной работы.

«Им надо иметь контакты, выходы на свою профессуру, особенно медикам. Получать информацию, какие там изменения в современном медицине. Кто это делать будет? Некому. У нас все пущено «на плати бабки, получай» – и всё. Я занимался 15 лет вот этими делами. Каждый год – по тысяче выпускников сидит, а половина из них женились на наших красавицах. И там еще размножались, и там уже второе-третье поколение растет. Вы понимаете, какая армия, они занимают места и ректоров университетов, и профессуры. И кто работать с ними будет по официальной линии? Некому», – сетует Матузов.