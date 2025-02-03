«У нас не было «линии Суровикина»: генерал ВСУ оправдывается за стремительный прорыв русских

Подразделения российской армии в начале СВО смогли быстро прорваться из Крыма и занять большие территории, потому что у ВСУ не было таких оборонительных сооружений, которые появились у ВС РФ позже на «линии Суровикина».

Об этом в эфире ВВС заявил экс-советник бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного, бывший первый замначальника Генштаба ВСУ Виктор Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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