«У нас не было «линии Суровикина»: генерал ВСУ оправдывается за стремительный прорыв русских
Подразделения российской армии в начале СВО смогли быстро прорваться из Крыма и занять большие территории, потому что у ВСУ не было таких оборонительных сооружений, которые появились у ВС РФ позже на «линии Суровикина».
Об этом в эфире ВВС заявил экс-советник бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного, бывший первый замначальника Генштаба ВСУ Виктор Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Даже если гипотетически допустить, что есть минные поля, они не имеют никакой ценности сами по себе, если они не прикрыты войсками. В чем была сила и эффективность применения так называемой «линии Суровикина» во время обороны и нашего контрнаступления в 23-м году? В том, что там не столько фортификационные сооружения, хотя они были сделаны тоже. Там было настолько плотное минирование, что оно превысило все нормативы советские в разы или даже на порядок. И это давало возможность.
Плюс, оно было тщательно прикрыто огнем, плюс действия беспилотников. Это крайне ограничило наши возможности, инженерных частей и подразделений по разминированию. Вот, в чем была ключевая проблема. Вы не можете двигаться, потому что все так заминировано, что вы просто не можете двигаться. А если мы имеем минные поля, гипотетически, где-то на крымском направлении, на перешейке, но у нас нет укомплектованных в полном объеме средств, чтобы их прикрыть, то эти минные поля преодолеваются очень быстро, это не проблема», – заявил Назаров.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: