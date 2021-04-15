«У нас не готовы бомбоубежища и планы эвакуации!» – нардепки нагнетают панику в Раде

15.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вместо того, чтобы обсуждать поправки и устраивать спам на внеочередных заседаниях, Верховной раде и правительству пора думать о том, что нет никакого плана действий перед лицом нависшей с Востока угрозы.

Об этом с трибуны украинского парламента вещали представительницы разных политсил, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сегодня в опасности, – объявила депутат «Слуги народа» Елизавета Ясько. – Мы видим, что Россия свои войска всё больше стягивает к границам, мы видим, что происходит эскалация. А в Луганске Россия собирает списки для возможной эвакуации. Это означает, что мы все в этом парламенте должны дать законодательный отпор».

«Почему представители пятой колонны, которые есть в этом парламенте, до сих пор не несут ответственности за сотрудничество с агрессором? А такие законопроекты есть в нашем парламенте, давайте будем их принимать, и обновим наше санкционное законодательство», – добавила депутат.

Также она отдельно обратилась к международному сообществу.

«Мы ценим вашу поддержку, но нам нужно сделать так, чтобы не было агрессии до того, как она наступит. Иначе будет чересчур высокая цена. Тысячи разрушений», – переживает Ясько.

В свою очередь, депутат «Голоса» Соломия Бобровская, выйдя на трибуну, заверила, что в сговор с предыдущими ораторами не вступала.

«За четыре дня, пока мы занимаемся спамом, правками и всем остальным, мы не занимаемся основным: не готовимся к миру путём подготовки к войне. Если вы знаете своих коллег-военных или вы из областей, где линия разграничения, то вы должны знать, какая на сегодня ситуация. А ситуация следующая. Любой гражданский вас спросит: «Что нам делать? А как там? А скажите информацию», я скажу, что у меня нет для них информации, так как считаю, что мы как государство не готовы.

Почему? Это не нормально – узнавать из новостей, о чём говорит президент, о государстве на Востоке, какая ситуация и насколько мы готовы. Я очень прошу президента как верховного главнокомандующего записать обращение или выйти и чётко проговорить украинцам, какой план действий», – обратилась Бобровская.

«План действий по экономике, план действий для всех глав обладминистраций, райадминистраций. Что делает глава объединённых общин, начиная от Донецкой области и заканчивая Станицей Луганской и Счастьем, готовы ли мы?

А вы знаете, что за эти четыре дня, пока мы тут работаем, в Чёрное море зашли малые и большие артиллерийские катера, которые могут заходить в Азовское море, которое мы потеряли. И мы не поднимаем тут вопрос о денонсации Керченского соглашения, которое фактически сегодня превратило Азовское море в озеро РФ!

А знаете ли вы, что они сегодня готовят госпитали и бомбоубежища? А у нас они готовы, начиная с Харьковской области и заканчивая Одесской? Не мне вам рассказывать, как происходила эвакуация Луганской или Донецкой ОГА. Мне бы очень хотелось, чтобы, не дай Бог, это не повторилось», – подчеркнула депутат.

«Готовы ли вы отвечать своим избирателям, насколько у вас чёткий план действий? Я не призываю к панике, я призываю, чтобы каждому, начиная от президента, СНБО, правительству, нас всех собрали и объяснили, довели до ведома, чтобы мы не сидели как на пороховой бочке новостей, часть которых транслируется пятой колонной, Российской Федерацией, и полную дезинформацию в медиа.

Давайте готовиться! Это не о политике, это о реальной угрозе, которая может произойти в очень скором времени. Прошу обратить внимание, донести до президента, и всё же дождаться, какой наш конкретный план действий!», – кричала и нагнетала Бобровская.