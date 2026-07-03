«У нас не хватит ракет-перехватчиков для войны ещё и с КНДР» – тревога в США после курского подвига корейцев

Вадим Москаленко.  
03.07.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Северокорейская армия многому научилась в зоне СВО, и теперь может нанести серьёзный ущерб американским группировкам на Дальнем Востоке.

Об этом в Центре стратегических и международных исследований заявил старший научный сотрудник «Фонда Мэнсфилда», бывший замначальника отдела ЦРУ по Корее Брюс Клингнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Северокорейская армия многому научилась в зоне СВО, и теперь может нанести серьёзный ущерб американским...

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«Не знаю, в какой степени Ким изначально думал о том, что его войска могут получить боевой опыт в реальных боевых условиях. Я думаю, что это не было для него первоочередной задачей, но в какой-то момент он понял, что теперь его войска сражаются с командой профессионалов, и через множество потерь извлекут из этого уроки.

Тогда Северная Корея сможет применить силу в ответ на любые атаки или стычки на Корейском полуострове.

Их возможности растут. У них, знаете ли, есть гиперзвуковые маневрирующие боеголовки, которые могут обходить противоракетную оборону союзников», – сказал Клингнер.

«И дело в том, что у Северной Кореи их очень много, а у Южной Кореи и США такого количества ракет-перехватчиков нет. И вот что мы видим, стоит ли запускать очень дорогую ракету «Пэтриот» или THAAD против очень дешевого беспилотника или очень дешевой ракеты?

Они быстро закончатся, а вы потратите очень много денег. И мы видели это во время войны с Ираном.

А ракет-перехватчиков у нас сейчас очень мало, если бы случился какой-нибудь конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе с Китаем или Северной Кореей.

Но если добавить ко всем этим ракетам еще и беспилотники, которые могут лететь либо вместе с ракетами, либо опережая их, чтобы истощить противовоздушную оборону, то они могут нанести значительный ущерб. Так что это очень страшный сценарий», – добавил американец.

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