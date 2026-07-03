«У нас не хватит ракет-перехватчиков для войны ещё и с КНДР» – тревога в США после курского подвига корейцев

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Северокорейская армия многому научилась в зоне СВО, и теперь может нанести серьёзный ущерб американским группировкам на Дальнем Востоке.

Об этом в Центре стратегических и международных исследований заявил старший научный сотрудник «Фонда Мэнсфилда», бывший замначальника отдела ЦРУ по Корее Брюс Клингнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю, в какой степени Ким изначально думал о том, что его войска могут получить боевой опыт в реальных боевых условиях. Я думаю, что это не было для него первоочередной задачей, но в какой-то момент он понял, что теперь его войска сражаются с командой профессионалов, и через множество потерь извлекут из этого уроки. Тогда Северная Корея сможет применить силу в ответ на любые атаки или стычки на Корейском полуострове. Их возможности растут. У них, знаете ли, есть гиперзвуковые маневрирующие боеголовки, которые могут обходить противоракетную оборону союзников», – сказал Клингнер.