У нас не осталось хороших сценариев выхода из войны – львовский пропагандист

Хороших сценариев выхода из войны для Украины нет.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, события зашли уже в ту фазу, выход из которой не будет удовлетворять никого.

«Я четко для себя вижу, с четким пониманием живу, что хороших сценариев не существует вообще. Ни одного хорошего супер-сценария нет. Зашло это сейчас в такую фазу, где просто будут разные варианты чего угодно, что стопроцентно не будет удовлетворять ни общество, ни государственные интересы, и так далее.

Я это вижу, и на это никакого влияния нет. Тут нужно оставить, как в каждом соглашении есть мелким шрифтом в конце, ближе к подписи, маленький шрифт, называется сноска на форс-мажор, вот, основным фактором, который может вообще обнулить – это, собственно, сама война», – фаталистически заключил Дроздов.