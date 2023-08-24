У нас не осталось хороших сценариев выхода из войны – львовский пропагандист

Анатолий Лапин .  
24.08.2023 18:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Хороших сценариев выхода из войны для Украины нет.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хороших сценариев выхода из войны для Украины нет. Об этом в эфире телеканала НТА...

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По мнению Дроздова, события зашли уже в ту фазу, выход из которой не будет удовлетворять никого.

«Я четко для себя вижу, с четким пониманием живу, что хороших сценариев не существует вообще. Ни одного хорошего супер-сценария нет. Зашло это сейчас в такую фазу, где просто будут разные варианты чего угодно, что стопроцентно не будет удовлетворять ни общество, ни государственные интересы, и так далее.

Я это вижу, и на это никакого влияния нет. Тут нужно оставить, как в каждом соглашении есть мелким шрифтом в конце, ближе к подписи, маленький шрифт, называется сноска на форс-мажор, вот, основным фактором, который может вообще обнулить – это, собственно, сама война», – фаталистически заключил Дроздов.

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