«У нас не понимают российскую экономику» – киевский аналитик

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Торговля энергоресурсами позволяет России уменьшать долю нефтегазового сектора в экономике . Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что происходит в России? У нас просто многие не понимают определенный казус. Чем больше в России растут доходы от нефти и газа, тем меньше удельный вес нефтегазового сектора в структуре ВВП и в структуре доходов федерального бюджета. Вот такой парадокс. А происходит он почему? Потому что у них есть Фонд национального благосостояния и развития. У них есть система и пошлин экспортных, и система налогообложения нефтяных компаний, то есть система аккумулирования сырьевых доходов, которые направляются на развитие несырьевых отраслей экономики. И получается, что чем больше они на нефти зарабатывают, тем у них больше денег идет в несырьевые секторы экономики», – сказал Кущ.

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Он пожаловался, что на Украине всё наоборот – даже до 2022 года её экономика была полностью сырьевой, к тому же экспорт ресурсов получал ещё и различные льготы и дотации.

«Украина одна из немногих сырьевых стран, в которой полностью отсутствует система экспортных пошлин на сырье. У нас рост сырьевых доходов приводит к росту сырьевого характера экономики и консервации ее сырьевой зависимости. Если бы у нас была система экспортных пошлин, с 2005 года мы могли бы аккумулировать в национальном фонде порядка 60 миллиардов долларов. А у нас из страны вышел отток капитала примерно 200 миллиардов долларов. Олигархи смогли через лобби принять такие законы, при которых практически полностью отсутствует налогообложение сырьевого экспорта. А ещё мы возмещаем НДС экспортерам сырья», – возмущается экономист.