«У нас нейтралитет» – курорт Красная Поляна проигнорировал День Победы

Елена Острякова .  
10.05.2023 21:09
  (Мск) , Москва
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День Победы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Туризм, Украина


Администрация сочинского курорта Красная Поляна запретила отмечать в местных отелях День Победы и размещать праздничную символику. В «Риксос» и «Мариотт» сослались на соответствующее письменное указание, сделанное в рамках «политики нейтралитета», потому что в отелях «могут жить люди с разной позицией».

Об этом в своем тг-канале написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация сочинского курорта Красная Поляна запретила отмечать в местных отелях День Победы и размещать...

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«Новость, в которую невозможно поверить! На сделанных вчера фото и видео хорошо видно отсутствие какой-либо праздничной символики не только в отелях, но и на улицах курорта. Такое чувство, что Красная Поляна — уже не наша земля. Поразительно, но и в мэрии Сочи не увидели в этом ничего предосудительного. В ответ на жалобу в официальный ТГ-канал администрации людям сообщили, что «возложение цветов и памятные акции проходят у памятников военной истории. Такое историческое беспамятство надо лечить. Хирургическим способом!», – написал Хинштейн.

Он направил обращение губернатору Краснодарского края, а также Генпрокурору.

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