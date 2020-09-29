«Летать не кому и не на чем, все разворовано» – экс-начштаба авиотряда ВСУ

29.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Главной причиной крушения транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области является тотальная коррупция в армии.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший военный летчик Константин Пущин, служивший в 203-й учебной авиабригаде, к которой относился потерпевший катастрофу самолет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Пущин подчеркнул, что еще в годы его службы, до начала 2000-х годов в армии процветала коррупция, а оставшуюся в наследство от Советского Союза технику нещадно распиливали на металлолом или перегоняли для продажи в Африку.

«Одна только тут причина – коррупция в армии. Потому что даже, когда я служил, еще до 2000 года, а я служил в этом полку, я был здесь начальником штаба авиационного отряда, и уже служа в украинской армии, одна из причин увольнения, – разворовывание нашего бюджета. Еще на тот момент, в начале 2000-х, уже началось.

А сейчас, общаясь с офицерами, которые служат, я просто шокирован масштабом неуважения к нашей армии. У нас нет авиации. У нас есть ХАЗ, нет авиации, у нас есть «Антонов», нет авиации, у нас есть училище Кожедуба, но нет летчиков, потому что у нас не учат летчиков летать, у нас учат их долетать…

Нет финансирования. Если бы такое финансирование было, не было бы этих 43-летних, 53-летних самолетов. Здесь самолет 52 года стоит на полосе, на котором тоже наши курсанты будут летать дальше. Я надеюсь, не будут, я надеюсь, мы добьемся, что не будут», – заявил Пущин.

Напомним, вечером 25 сентября недалеко от Чугуева разбился учебный транспортный самолет Ан-26Ш, на борту которого находились 27 человек, 26 из которых погибли.