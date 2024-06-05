«У нас немає яєць!»: Верховная рада – полный ноль. Депутаты-подонки! – истерика Гончаренко

Вадим Москаленко.  
05.06.2024 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинское правительство и силовые ведомства ни во что не ставят парламент, не реагируют на запросы депутатов, а принятые поправки и законопроекты выкручивает в свою пользу.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское правительство и силовые ведомства ни во что не ставят парламент, не реагируют на...

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«У этой Верховной рады есть яйца или нет? Вот я спрашиваю у вас, у нас тут есть яйца или нет их? Сколько это будет продолжаться? Посмотрите, во что мы с вами превратились, полное игнорирование! Эта Верховная рада бессодержательна, мы вызываем сюда кого-то – они просто не приходят! Нам говорят: да, они придут когда-нибудь, куда-нибудь… на согласительный совет. Верховная рада вызвала чиновника сюда. Где они? Почему они не приходят? Как так может быть?

Как может быть, когда мы с вами проголосовали закон мобилизационный, теперь вы ходите стесняетесь: «мы не думали», «мы не видели» – наголосовали эту дурость! Но даже в этом законе прямо сказано «содержание детей», наше правительство придумало «усыновление детей», и тысячи людей – до свидания, отсрочки нет, издеваемся. Написали «уход за инвалидами», они придумали «постоянный уход». И людей по кругу коррупционному вперед», – возмущался Гончаренко.

Он добавил, что от депутатов фактически ничего не зависит.

«Мы никто, вы понимаете, ноль, ноль! Потому что наши законы не выполняются, наши вызовы не выполняются. Зачем мы здесь сидим? Это просто кучка козлов отпущения, которые просто здесь сидят. Проголосовали: те, кто прошел плен, имеют право на освобождение. А Нацгвардия говорит: нет, фиг вам. Проголосовали: ГСЧС должен быть стопроцентно забронирован. А они говорят: нет, ничего этого не будет. Так зачем мы нужны? Зачем наша Верховная рада существует?

Просто это некий громоотвод, чтобы когда плохо в стране, кто виноват? Вы, мы, это депутаты-подонки виноваты. А мы ни на что даже повлиять не можем! Ну неужели вам самим за себя не стыдно быть в такой роли, дожить до такого возраста и быть таким позором?», – пристыдил коллег порошенковец.

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