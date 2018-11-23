«У нас нет денег на еду!» – крик отчаяния рабочих донецкого завода

23.11.2018, Москва, Олег Кравцов

В ДНР остановлена работа Юзовского металлургического завода, его сотрудники не получают зарплату, а новое руководство профильного министерства республики игнорирует проблемы рабочих.

Об этом в своем телеграм-канале пишет военкор и журналистка “Русского репортера” Марина Ахмедова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она рассказала, что получила сообщение из ДНР от сотрудников Юзовского металлургического завода, «которое начинается словами «Крик помощи».

«Больше года мы стабильно работали. Наша продукция уходила на экспорт. А теперь производство остановили, нам не платят зарплату. Людям ничего не говорят. Новое руководство Министерства промышленности и торговли тоже не приезжает на завод. Еще в начале недели обещали объяснить нам, что вообще происходит, но до сих пор никто не появился. Кормят завтраками. И каждый день – одно и то же. У нас нет денег на еду. На заводе работает 800 человек, и все мы остались без средств к существованию», – приводит журналистка слова рабочих.

Она отмечает, что это не первое письмо, которое получает от рабочих ДНР.

“Очевидно, что им просто некому жаловаться. Некуда пойти. Нет органа, в который они могли бы прийти, и их бы там приняли как людей. А не как крепостных, которые вместо того, чтобы молча умереть с голоду, требуют еды для себя и своих семей. И если вот это значит, что Россия не бросила Донбасс, то я боюсь даже подумать, что будет, когда она его бросит”, – опасается автор.

Также журналистка уточняет, что данное предприятие находилось под руководством Александра Тимофеева “Ташкента”, который попал в опалу после убийства главы ДНР Александра Захарченко.

“Это предприятие сейчас никто не хочет брать на баланс – оно убыточно. Для того, чтобы выйти на безубыточный уровень, ему необходимо восемь тысяч тонн металлолома. А территория в месяц дает около трех. Сухой расчет. А что есть людям? И не должно ли государство позаботиться о людях, даже в том случае, когда их труд стал ненужным? Мой ответ: именно в этот момент оно и должно о них позаботиться. Если его отношение к ним чуть мягче, чем к рабам”, – заключает Ахмедова.

Предприятие стабильно работало при Захарченко.