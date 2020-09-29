«У нас нет доказательств причастности Путина к отравлению Навального» – сенатор Камбон

29.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Пока нет доказательств причастности Кремля к «отравлению» российского блогера Алексея Навального.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил председатель комиссии Сената Франции по международным делам и обороне Кристиан Камбон, отвечая на вопрос о «деле Навального».

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Он заметил, что выступает против насилия в отношении представителей оппозиции.

«Но лично я отказываюсь тыкать в кого-то пальцем, как это делают определенные СМИ, и говорить, что это дело рук президента Владимира Путина и его сторонников. У нас нет на то доказательств», – сказал французский сенатор.

По его словам, у Навального много врагов, которые могли бы отдать подобные распоряжения.

«Я думаю, так или иначе, в этом деле власти России должны сделать все, чтобы установить истину и, кто бы ни был заказчиком, наказать виновных по закону. Я не претендую на оценку того, кто это мог совершить. Я допускаю, что это могли быть и группы, стремящиеся дестабилизировать положение президента Путина. Эту точку зрения нельзя отбрасывать. Но это не очень хороший эпизод. Он открывает новые возможности для врагов России.

Думаю, если это не Владимир Путин и не его окружение, нужно выяснить, кто это. Параллельно Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе», – считает Камбон.