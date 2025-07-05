«У нас нет другого выбора», – Украина продолжит клянчить у США оружие

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Команде Зеленского придётся выпрашивать у Трампа боеприпасы к «Пэтриот» и «Хаймарс», однако рассчитывать на поставки новых американских систем ПВО маловероятно.

Об этом на канале «Прямой» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количество систем, которые производятся, по факту может поглощаться одной войной на Украине. Не буду говорить, какое количество их производят, но число очень небольшое», – сказал Костенко.

Тем не менее, он настроен оптимистично: «Я вообще не вижу, чтобы ситуация была безвыходной, я уверен, что вопрос решится».

Костенко призвал не драматизировать приостановку отправки оружия из США, которое находилось уже у границы в Польше.

«Когда увидели, какое оружие остановили нам наши партнёры – честно, в сравнении с тем, как мы раньше получали… Ты смотришь туда, и если бы оно пришло, может, и не заметили, когда идёт такой расход боеприпасов», – сказал депутат.