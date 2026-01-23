У нас нет флота, чтобы нападать на российские танкеры – британский политолог

23.01.2026 20:40
У Британии в строю нет боевых кораблей, способных проводить операции по захвату российских танкеров или противостоять ВМФ России.

Об этом бывший генеральный директор Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании Майкл Кларк заявил в интервью телеканалу Sky News, передает корреспондент «ПоитНавигатора».

«У нас нет военных кораблей, которые могли бы выполнить эту задачу. Поэтому мы направили корабль, на который американцы высадились пару недель назад в зону прилива. Это был вспомогательный танкер королевского флота, потому что это всё, что мы могли отправить в море.

У нас нет эсминцев типа 45. У нас их шесть, но в море мы можем отправить, максимум, три. Мне сказали, что сейчас в строю может быть только один.

Что касается наших фрегатов типа 23, то сегодня, как я слышал, будет объявлено о выводе из эксплуатации «HMS Richmond». Его должны были вывести из эксплуатации в этом году, но, кажется, об этом только что объявили. А его замена, «HMS Glasgow», ещё не спущен на воду, но уже прошел дооснащение. Он будет готов не раньше следующего года.

У нас есть пробел. У нас нет военных кораблей, которые могли бы противостоять этим типам судов», – отметил он.

«Мы должны быть очень осторожны, потому что если мы будем жёстко реагировать на действия этих кораблей, а мы обещали, что будем, и если Россия отреагирует, а она отреагирует, если это будут Британия, Франция и другие европейские страны, а не США, то русские отреагируют.

И да, мы можем столкнуться с морскими инцидентами.

Если мы хотим оказаться в ситуации, когда нам придётся обеспечивать соблюдение закона, что-то делать с судами теневого флота, которые, как вы знаете, проходят через наши воды, есть ли у нас корабли и самолёты, способные дать отпор России в случае необходимости? На данный момент я не уверен, что они у нас есть», – заключил Кларк.

