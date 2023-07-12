«У нас нет гарантий безопасности от НАТО» – Зеленский начал «за упокой»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев до сих пор не получил от западных хозяев никаких реальных гарантий безопасности.

Об этом на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается сегодняшней встречи – у нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнёров. Я имею в виду юридические гарантии», – пожаловался Зеленский.

Правда, далее он поправился и продолжил уже в чуть более оптимистичном тоне.

«У нас есть фактические гарантии, такие как финансовые, санкционные, оборонные. И это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть зонтик гарантий безопасности», – добавил Зеленский.

А затем пообещал, что всё же «гарантии будут», однако не стал уточнять никаких подробностей.

«А уже потом Украина будет иметь документы с каждой страной, и там будут все те вещи, которые мы имеем сегодня, или те вещи, которые нам не хватает, например, авиация», – подытожил он.