«У нас нет гарантий безопасности от НАТО» – Зеленский начал «за упокой»

Вадим Москаленко.  
12.07.2023 16:04
  (Мск) , Вильнюс
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Киев до сих пор не получил от западных хозяев никаких реальных гарантий безопасности.

Об этом на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев до сих пор не получил от западных хозяев никаких реальных гарантий безопасности. Об...

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«Что касается сегодняшней встречи – у нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнёров. Я имею в виду юридические гарантии», – пожаловался Зеленский.

Правда, далее он поправился и продолжил уже в чуть более оптимистичном тоне.

«У нас есть фактические гарантии, такие как финансовые, санкционные, оборонные. И это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть зонтик гарантий безопасности», – добавил Зеленский.

А затем пообещал, что всё же «гарантии будут», однако не стал уточнять никаких подробностей.

«А уже потом Украина будет иметь документы с каждой страной, и там будут все те вещи, которые мы имеем сегодня, или те вещи, которые нам не хватает, например, авиация», – подытожил он.

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