У нас нет ресурсов для прорыва в Крым – киевский профессор

Анатолий Лапин.  
31.07.2023 10:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


У ВСУ не хватит ресурсов, прежде всего, человеческих для наступления на Крым.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил профессор журналистики Никита Василенко, отец шеф-редактора антироссийского пропагандисткого портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ не хватит ресурсов, прежде всего, человеческих для наступления на Крым. Об этом...

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По мнению Василенко, дополнительного вооружения Запад Украине не даст, а Россия применит ядерное оружие в случае попытки прорваться к Крыму.

«Будет применено атомное оружие – безусловно, да, тактическое – да. Если мы начнем прорываться в Крым. А мы начнем прорываться… Мы встанем на побережье не потому, что не захотим идти, у нас просто не будет человеческого ресурса, куда идти. Ведь это наступление выбьет многих и многих, уже выбило.

Тот же Путин прямо сказал, что у Украины заканчивается человеческий фактор, человеческий потенциал, мобилизационный, он сказал. Заканчиваются люди на войну, на Крым у нас уже на наступление не хватит. Разве что нам еще дадут «Фантомы», дадут еще боевую технику – нам ее не дадут», – заявил Василенко.

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