У нас нет ресурсов на длинную войну – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
20.09.2023 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина, что бы ни говорили власти, не обладает ресурсами на продолжительную войну.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил председатель Всеукраинского объединения собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, что бы ни говорили власти, не обладает ресурсами на продолжительную войну. Об этом...

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По мнению Головина, финансирование бюджета падает, денег на обеспечение армии будет не хватать, поэтому призыв большого количества мужчин обеспечить будет нереально.

«Кажется Аваков говорил: «Крым взять можно – готовы ли мы положить там 500 или 600 тысяч? Какие затраты? Одни люди, которые говорят, что долго будет… Слушайте, если ты думаешь, что у нас есть 10 миллионов населения мужского, всех можно, напрасно так думаешь. Если и долго – ресурсы.

На сегодняшний день финансирование нашего бюджета, – если 22-й год было 43 [миллиарда], 23-й год – 36, кажется, то на 24-й выставляется меньше 30. Вот уже мы смотрим тенденцию, а за счет чего нам собираться, финансировать и прочее. Набрать много – это тоже надо обеспечить, вооружить и все остальное. Поэтому сказать, что вот, война будет долгой настраивайтесь, – это выгодно власти говорить, а на что настраиваться, с чем настраиваться?», – недоумевает Головин.

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