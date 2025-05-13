У нас нет шансов на двусторонних переговорах с Россией – львовский теленацист

Украине не на что рассчитывать на прямых переговорах с Россией, если она не сможет вовлечь туда третью сторону.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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