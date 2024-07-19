У нас нет союзников, нашу беду используют так называемые партнеры – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
19.07.2024 15:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


У Украины нет ни одного настоящего военного союзника. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей интересы Офиса президента Украины пропагандистки Натальи Мосейчук заявил политолог Владислав Оленченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Оленченко, в такой ситуации военным путем конфликт не решить и нужен переговорный способ.


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«Наши так называемые… нет союзников у нас, давайте прямо говорить, у нас нет ни одного военного союзника, есть какие-то партнеры, которые имеют собственный интерес, которые используют нашу беду для победы на выборах, для политической карьеры, для каких-то голосований в парламентах, деньги в бюджете нарезать за голосование. И нам нужно искать способ добиться нашей цели не военным, а каким-то другим, переговорным», – заявил Оленченко.

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