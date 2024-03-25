«У нас нет средств для мобилизации полумиллиона человек» – Золотарев

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Украинская политическая элита относится к гражданам своей страны как к подданым, которые должны безропотно отправляться на войну, даже не имея возможность быть экипированными и обученными.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, власть видит в украинцах не граждан, а подданных. Феодальный подход… в котором сказал – а они должны построиться и идти. С таким подходом будет беда. Если государство считает, что оно ничего не должно своим гражданам, то и граждане будут считать, что ничего не должны государству. И здесь мы упёрлись в крайне неприятную для нас всех ситуацию», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что Украина не имеет сил и средств для мобилизации пятисот тысяч человек.

«Прежде всего, я бы снял вопрос о полумиллионе. Потому что на полумиллионную мобилизацию у нас нет ни ресурсов, ни вооружения в нужном количестве, ни возможности подготовить этих людей. Но везде гуляет эта цифра – полмиллиона. И каждый примеряет это на себя. Дети нашей элиты не являются богоизбранными, их-то тоже касается. Но когда люди видят, что дети бизнеса и политической элиты находятся в «батальоне Монако» и благополучно учатся за границей – естественно, у рядовых граждан мотивация пропадает», – добавил Золотарев.