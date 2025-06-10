«У нас общая тысячелетняя история»: Россия призывает Германию одуматься

Олег Кравцов.  
10.06.2025 14:23
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Россия


Раздающиеся в Германии призывы готовится к грядущей войне с Россией опасны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Раздающиеся в Германии призывы готовится к грядущей войне с Россией опасны. Об этом, передает...

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В интервью немецкому онлайн-изданию Overton дипломату напомнили, что в Западной Европе раздаются голоса, что после Украины Россия пойдет на другие страны.

«Не нужно бояться! Мы должны задать один вопрос: зачем нам это делать? Мы объясняли это много раз, в том числе на самом высоком уровне. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что подобные заявления абсурдны. Мы не хотим войны с НАТО или любым из его государств-членов. Эта милитаристская истерия является продуктом антироссийских настроений и производит очень плохое впечатление. Сейчас часто говорят, что Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 или 2030 году. Такие рассуждения небезопасны. Это тупик», – считает посол.

Он считает, что в будущем есть возможность нормализации отношений между Германией и Россией.

«Мы не исчезаем из Европы — ни Германия, ни Россия. У нас много общих корней, общая цивилизация, общая 1000-летняя история. Есть много точек соприкосновения. Но, конечно, жизненно важные интересы Российской Федерации также должны быть приняты во внимание», – резюмировал Нечаев.

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