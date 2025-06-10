Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Раздающиеся в Германии призывы готовится к грядущей войне с Россией опасны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В интервью немецкому онлайн-изданию Overton дипломату напомнили, что в Западной Европе раздаются голоса, что после Украины Россия пойдет на другие страны.

«Не нужно бояться! Мы должны задать один вопрос: зачем нам это делать? Мы объясняли это много раз, в том числе на самом высоком уровне. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что подобные заявления абсурдны. Мы не хотим войны с НАТО или любым из его государств-членов. Эта милитаристская истерия является продуктом антироссийских настроений и производит очень плохое впечатление. Сейчас часто говорят, что Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 или 2030 году. Такие рассуждения небезопасны. Это тупик», – считает посол.

Он считает, что в будущем есть возможность нормализации отношений между Германией и Россией.