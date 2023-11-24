У нас огромные проблемы с мобилизацией, пора призывать 18-летних – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
24.11.2023 18:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


У Украины огромные проблемы с мобилизацией – даже похлеще, чем с дефицитом боеприпасов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины огромные проблемы с мобилизацией – даже похлеще, чем с дефицитом боеприпасов. Об...

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По словам Костенко, помочь выйти из ситуации может только сокращение призывного возраста. Напомним, сейчас этот порог установлен в 25 лет, а депутаты предлагают сократить его до 18-лет.

«Мы все знаем, что у нас сейчас проблемы с мобилизацией, можно сказать, провал мобилизации. После того, как были сменены военкомы, у нас пошел провал мобилизации. Это откровенная ситуация, на которую нужно быстро влиять, потому что, если мы не повлияем и ничего не изменим, у нас будут очень большие проблемы. Сейчас проблемы с мобилизацией, наверное, даже больше, чем со снарядами, если так говорить.

Потому на это сейчас нужно влиять и что-то делать. Это одна история, и тут нужно именно решение политического руководства, это не вопрос, который должен решать главком. Это вопрос именно политического руководства – принятия законов, которые уже давно лежат, неподписанные, подписать их. Относительно уменьшения возраста мобилизации и так далее. Это непопулярные решения, но мы в войне – и сейчас нужно понять, что мы победим, только принимая непопулярные решения», – вещал Костенко.

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