«У нас полно людей, у русских – железа»: украинский боевик о паритете на фронте

Новости Украины

ВСУ не смогут в ближайшее время начать контрнаступление на южном фронте из-за хорошо подготовленной обороны русских и недостаточного оснащения украинских частей.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил называющий себя «учёным и публицистом» экс-боевик «АТО» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обе стороны очень закрепились в обороне. Оборону нереально прорвать нашу, но и к большому сожалению нам некем и нечем прорывать их оборону. У нас с ними разные проблемы. То есть у них, в первую очередь, острый вопрос личного состава, но он компенсируется большим количеством старого и ржавого советского железа и ещё большим, просто немереным количеством боеприпасов к нему. У нас проблема противоположная. У нас личного состава более чем хватает, с запасом. Но в первую очередь это необученные люди. Тут надо понимать, что большинство наших бойцов сейчас – это вчерашние. За одну – две недели можно научить как сидеть в окопе и отбивать вражеские атаки. Мы в этом плане показали фантастический героизм. Но совсем другие навыки нужны для того, чтобы идти на штурм и прорывать вражескую оборону», – говорит боевик.

«Учитывая эти ограничения, но учитывая то, что нам хватает людей, пусть мы их сейчас там доучиваем, но не хватает тяжёлого железа, у нас нету сейчас паритета по артиллерии и по бронетехнике. Учитывая эту наш недостаток, выходит, что у каждой стороны своя проблема, которую она не может решить. Они не знают, где взять больше людей, мы не знаем, где взять больше железа», – сказал Дикий.