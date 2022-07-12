«У нас появились ракеты, которые похоронят наступление ВСУ» – Сладков

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Новости Украины

Россия в ходе СВО на Украине ещё не применяла довольно широкий арсенал ракет и бомб.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сладков признал довольно грамотную информационную войну со стороны Украины, но считает, что при необходимости РФ готова задействовать тяжелое оружие для остановки обещанного наступления ВСУ.

«У них не съехала крыша. Они ведут вполне устойчивую по своему по накалу информационную войну. Они объявили 8 направлений наступательных действий, а потом заявили, что применят свои силы только одном направлении из восьми. Они постоянно совершают провокационные или диверсионные действия на линии фронта. Пытаются прорвать линию фронта, укусить побольнее – это есть такое. Но, извини, концентрация такого количества войск, у нас были БМ-13 «Катюши», которые стреляли на расстояние. Понимаешь? А сейчас у нас есть ракеты, которые могут одновременно всех похоронить этих людей, приспособленных для наступления», – рассказал Сладков.

«Да, но не всё мы применяем пока что», – отметил радиоведущий.

«Реальность, она более жестокая, непредсказуемая и обидная бывает. Поэтому мы ждём», – ответил военкор.

«Интересно, что мы ещё не применяли, кроме ядерного оружия?» – озвучил ведущий вопрос одного из радиослушателя.

«Мы не применяли оперативные ракеты, мы «Воеводу» не применяли с неядерными запасами, мы не применяли многие и многие ракеты воздух-земля, мы не применяли ракеты морские, мы не применяли в полном масштабе 9-тонные бомбы. Мы много чего не применяли. Я разговаривал с пленными на прошлой недели, которые сидели на «Азовстали» и ждали, пока им разрешат превратиться в пленных. И, дождавшись этого, вышли. С одним и с третьим пленными я беседовал, и они рассказывали мне – самое страшное – это авиационные бомбы. Не ракеты, не ПТУРы, не СПГ-9, не гранатомёты РПГ-7, а именно бомбы. Мы тоже не так часто применяем их», – объяснил Сладков.