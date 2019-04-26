«У нас появились средства защиты от украинской агрессии» – глава ЛНР

26.04.2019, Москва, Владимир Гладков

После подписания Владимиром Путиным указа об упрощённом получении российского гражданства жителям ЛДНР украинская агрессия не распространится на территории республик Донбасса.

Об этом в ходе прямого включения из Луганска в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас это – очень выстраданное, очень долгожданное решение, которое приняли руководство РФ, президент Владимир Путин. Мы к этому решению шли пять лет. Практически все граждане рукоплещут, все мои знакомые и друзья испытывают огромное желание получить паспорт РФ, стать гражданами России, и подавляющее большинство граждан республики испытывают точно такие же чувства», – отметил глава ЛНР.

Ведущий поинтересовался, как слово «упрощение» отразится на получении гражданства.

«Во-первых, «упрощённое» – это в течении трёх месяцев будет проведена проверка человека, который желает получить паспорт, и потом в течении десяти дней он будет иметь возможность получить паспорт и стать гражданином РФ. Это, конечно же, очень большой шаг нам навстречу, это очень большой плюс.

Почему мы хотели стать гражданами? Потому что, во-первых, люди понимают, что мы не брошены на произвол, мы становимся частью РФ. Как уже было сказано, нас не дадут в обиду, можно будет использовать средства защиты для того, чтобы украинская агрессия не распространилась на территории ЛНР и ДНР», – заявил Леонид Пасечник.