«У нас проблемы»: генерал СБУ признал, что Украина стала оккупантом

Анатолий Лапин.  
09.08.2024 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Захватив территории в Курской области, Украина де-факто стала оккупантом. Это может принести ей проблемы в будущем, потому что она должна будет определиться с юридическим статусом этих земель и решать проблемы местных жителей. К тому же, появится масса вопросов из-за рубежа.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Захватив территории в Курской области, Украина де-факто стала оккупантом. Это может принести ей проблемы...

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«Если мы перейдем от эмоциональной к юридической точки зрения, мы тогда сталкиваемся с огромной проблемой. Это оккупированные территории, что нам делать с теми людьми, какой там создавать режим, какой флаг повесить на той же Судже, грубо говоря?

А что нам делать, если начнут дети рождаться, люди умирать, какие документы выдавать, под каким флагом? Понимаете, это же юридические вопросы. А потом нам будут забрасывать, что «одно дело, когда вы защищаетесь на своей территории, а другое – когда вы оккупировали другую территорию». Потому это моменты, о которых, может, никто не думает, но они есть. Когда нам говорят, что мы дойдем до Москвы… ну хорошо, а что нам с этой Москвой делать?», – заявил Ягун.

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