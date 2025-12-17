Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Евросоюза проблемы с инфраструктурой, социальной сферой и здравоохранением, но вместо того, чтобы решать их, чиновники в Брюсселе разжигают воинственные настроения под предлогом «российской угрозы».

Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат из Португалии Жуан Оливейра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет необходимой железнодорожной инфраструктуры для граждан, у нас недостаточно или вообще нет надлежащих систем общественного транспорта, ориентированных на потребности населения. А Европейский Союз в то же время говорит о военной мобильности. У нас нет машин скорой помощи, у нас нет больниц для наших граждан. Но мы говорим о войне. У нас нет необходимой портовой и аэропортовой инфраструктуры, поэтому, как мне кажется, у ЕС другие приоритеты. Людям нужны решения их повседневных экономических и социальных проблем, давайте не будем использовать войну в политических целях», – заявил Оливейра.

Напомним, что рейтинги руководителей наиболее антироссийски настроенных руководителей европейских стран – Мерца, Макрона, Стармера опустились до уровня в районе 15%.