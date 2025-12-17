У нас проблемы с больницами, транспортом и аэропортами, а вы готовитесь воевать, – депутат Европарламента

Анатолий Лапин.  
17.12.2025 14:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 491
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Русофобия


У Евросоюза проблемы с инфраструктурой, социальной сферой и здравоохранением, но вместо того, чтобы решать их, чиновники в Брюсселе разжигают воинственные настроения под предлогом «российской угрозы».

Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат из Португалии Жуан Оливейра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас нет необходимой железнодорожной инфраструктуры для граждан, у нас недостаточно или вообще нет надлежащих систем общественного транспорта, ориентированных на потребности населения. А Европейский Союз в то же время говорит о военной мобильности. У нас нет машин скорой помощи, у нас нет больниц для наших граждан. Но мы говорим о войне. У нас нет необходимой портовой и аэропортовой инфраструктуры, поэтому, как мне кажется, у ЕС другие приоритеты. Людям нужны решения их повседневных экономических и социальных проблем, давайте не будем использовать войну в политических целях», – заявил Оливейра.

Напомним, что рейтинги руководителей наиболее антироссийски настроенных руководителей европейских стран – Мерца, Макрона, Стармера опустились до уровня в районе 15%.

«Нет такого маршрута, по которому Европа может восстановить своё экономическое благополучие. За исключением уничтожения России и её грабежа. Рейтинги Мерца, Макрона, Стармера подошли к пороговым значениям – это меньше 15%. Я даже в девяносные у мэров и губернаторов не видел таких рейтингов, это абсолютная ненависть к политикам», – пояснял депутат Госдумы Олег Матвейчев.

 

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить