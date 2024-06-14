У нас проблемы с хуситами в сандалиях, а собираемся воевать с русскими – экс-аналитик ЦРУ

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США стремительно теряют свою военную мощь и влияние по всему миру. Они не могут даже дать отпор хуситам в сандалиях – и при этом собираются сражаться с Россией и Китаем.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямо сейчас, судя по тому, как развивается ситуация, это касается не только военного аспекта. Если вы посмотрите на это только с точки зрения Украины – да, Украина проигрывает. Но взгляните на это шире – влияние Соединенных штатов на Ближнем Востоке идет коту под хвост, способность США противостоять Китаю уходит в прошлое. Мы слабеем, мы не смогли бы продержаться и двух недель против китайцев», – уверен он.

«Так что по всем направлениям военная мощь США ослабевает – мы даже не можем остановить хуситов, ради всего святого, и мы собираемся противостоять китайцам и русским? У нас проблемы с парнями в сандалиях, которые носят кинжалы», – заключил Джонсон.