У нас проблемы с хуситами в сандалиях, а собираемся воевать с русскими – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
14.06.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США стремительно теряют свою военную мощь и влияние по всему миру. Они не могут даже дать отпор хуситам в сандалиях – и при этом собираются сражаться с Россией и Китаем.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США стремительно теряют свою военную мощь и влияние по всему миру. Они не могут...

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«Прямо сейчас, судя по тому, как развивается ситуация, это касается не только военного аспекта. Если вы посмотрите на это только с точки зрения Украины – да, Украина проигрывает. Но взгляните на это шире – влияние Соединенных штатов на Ближнем Востоке идет коту под хвост, способность США противостоять Китаю уходит в прошлое. Мы слабеем, мы не смогли бы продержаться и двух недель против китайцев», – уверен он.

«Так что по всем направлениям военная мощь США ослабевает – мы даже не можем остановить хуситов, ради всего святого, и мы собираемся противостоять китайцам и русским? У нас проблемы с парнями в сандалиях, которые носят кинжалы», – заключил Джонсон.

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