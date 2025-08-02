«У нас с русскими прочное сотрудничество»: Индия послала Трампа

Игорь Шкапа.  
02.08.2025 12:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Индия, Нефть, Россия, США


Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, Индия не откажется от покупки российской нефти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американская газета «Нью-Йорк Таймс»

Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, Индия не откажется от покупки российской нефти....

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Издание ссылается на двух высокопоставленных индийских чиновников, один из которых заявил, что правительство «не давало нефтяным компаниям никаких указаний» о сокращении импорта из России.

Кроме того, на пресс-конференции представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал дал понять, что политика в отношении России не изменится.

«Наши двусторонние отношения с различными странами самостоятельны и не должны рассматриваться через призму третьей страны. У Индии и России прочное и проверенное временем партнерство», – сказал Джайсвал.

Ранее Трамп пригрозил, что введет пошлины против Индии, если она не прекратит импорт российской сырой нефти.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Так я слышал. Не знаю, верно это или нет. Это хороший шаг. Посмотрим, что из этого получится», – заявил Трамп.

Пока же, судя по имеющейся информации, получается у него не очень.

Ранее отказался прекратить закупки нефти у России и Китай.

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