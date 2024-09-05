«У нас с Украиной есть сложности, но главное – остановить Россию» – Мирча Джоанэ

Раду Никулицэ.  
05.09.2024 10:15
  (Мск) , Яссы
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Дзен, НАТО, Россия, Румыния, Украина, Церковь


Сопротивление Украины российскому вторжению якобы жизненно важно для будущего Молдовы. Об этом заместитель госсекретаря НАТО Мирча Джоанэ, чья каденция заканчивается через неделю, заявил в интервью румынскому агентству rador.ro, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы надеемся, что мир придёт на Украину как можно скорее. Верим, что будет найдена такая форма переговоров, которая позволит, в то же время, не только отложить новую войну, потому что, если это будет сделано на хрупкой для Украины почве, для России останется соблазн вновь атаковать восточноевропейские страны», – сказал в интервью Мирча Джоанэ.

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Сопротивление Украины российскому вторжению якобы жизненно важно для будущего Молдовы. Об этом заместитель госсекретаря...
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Он заявил, что усиление Украины приведёт к прочному и устойчивому миру, но признал, что между Украиной и Румынией существуют трения, в частности в церковной сфере.

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«Я знаю, что в двусторонних румынско-украинских отношениях есть более уязвимые точки, я говорю это сейчас как лидер НАТО, я также говорю это как румынский лидер. Я думаю, что с обеих сторон нам следует быть осторожными и немного изолировать их, например, тему Румынской церкви. Очевидно, что Московский патриархат пытается подорвать государственность украинцев, но я думаю, что для такого ценного и верного союзника Киева, как Румыния, решением является иной подход к этническим румынам, живущим на Украине, которые всегда посещали свою церковь. Нам нужно найти быстрые и энергичные двусторонние решения», – сказал заместитель генерального секретаря НАТО.

В том же интервью Мирча Джоанэ отметил, что Румыния должна поддержать путь Молдовы в Европу:

«Мы также должны поддержать путь, по которому Молдова пойдет в Европу и к нам, потому что, если Украина будет сопротивляться, у Молдовы тоже есть шанс прийти к нам, в Европу. Если Украина, не дай бог, не устоит, то для Молдовы снова наступят сложные времена», – заключил Джоанэ.

Наравне с нынешним премьер-министром Марчелом Чолаку, Марча Джоанэ является одним из основных кандидатов в президенты Румынии на предстоящих выборах, которые состоятся 24 ноября этого года.

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