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Из-за экономического кризиса США не в состоянии продолжать поддержку Украины в тех же объёмах.

Об этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности заявил американский адвокат Филип Зеликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас уровень бюджетной поддержки Украины невозможен, его невозможно долго поддерживать. Потому что у нас у самих кризис с этим долговым потолком. Мне кажется, [Украине] потребуются дополнительные средства, и сейчас это проблема. Сейчас ситуация экстремальная. Может, до конца этого календарного года её можно успешно сдерживать, и это достаточно серьёзный позитивный результат, но дальше надо думать», – сказал Зеликов.

Однако, по мнению бывшего посла США на Украине Джона Хербста, Вашингтон должен вкладывать в войну последнее, поскольку в случае победы сможет окупить любые затраты.

«Считаю, что наша поддержка Украины будет более-менее стабильной. Филип сказал, что бюджетная поддержка не может оставаться на том же уровне, потому что это вредит бюджету США. Но если администрация должным образом определит американские интересы в этом конфликте, что мы против агрессивной власти в Кремле, то в долгосрочной перспективе Россия перестанет быть угрозой и нам. И тогда мы сможем экономить. И тогда те деньги, которые выделяются сейчас, будут абсолютно разумной суммой», – добавил дипломат.