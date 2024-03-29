«У нас скоро посыпется линия обороны» – командир нацистов

Тарас Стрельцов.  
29.03.2024 19:15
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Без дополнительной мобилизации истощённые украинские подразделения могут не выдержать, и фронт посыпется.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил Александр Ябчанка, командир роты в батальоне «Волки Да Винчи», сформированного из правосеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без дополнительной мобилизации истощённые украинские подразделения могут не выдержать, и фронт посыпется. Об этом...

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Ведущий поинтересовался, насколько серьёзные потребности ВСУ в пополнении живой силой.

«Ситуация может стать катастрофической, если сейчас украинское общество не поймёт одну базовую вещь – в этой войне победит одна из сторон. И нам недопустимо, чтобы это была не Украина.

Сейчас некоторые боевые части воюют с начала полномасштабного вторжения, а некоторые ещё и до этого. Потери, усталость, и вне сомнений, эти потери надо замещать.

В идеальном варианте – давать отдыхать боевым частям, а на их место заводить новых. Тогда эффективность работы этих частей будет выше, а потери будут ниже. А потери у противника будут выше», – сказал Ябчанка.

Однако нацист подчеркнул, что без мобилизации украинский фронт может не выдержать.

«Но, к сожалению, мы не выполняем тот мобилизационный план, который был бы необходим. И если мы и дальше нее будем выполнять этот план – рано или поздно у нас посыпется линия обороны.

С большой долей вероятности могу сказать, что это произойдёт не прямо сейчас. Ситуация пока не критическая. Но процесс набора и подготовки людей – это время», – добавил он.

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