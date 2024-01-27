«У нас так не получается» – в Киеве ошеломлены мотивацией русских

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская пропаганда уже не работает, население не мотивируется идти на смерть против России.

Об этом на канале украинского политолога Юрия Романенко заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В эпоху массовых войн нужны массовые армии. Нужен массовый солдат, массовый ресурс. Только технологии не побеждают. Технологии хороши для блицкригов, а потом начинается окопное месиво. И человек должен понимать, для чего он сидит в окопе, должен стрелять в другого человека, отмораживать пальцы, и так далее. И просто за хороший образ жизни не хватает, нужна сакральная мотивация», – пояснил Арестович.

«Тогда мы по уровню промывки мозгов должны переплюнуть Россию. Потому что только это создаёт массового человека фронта», – отметил киевский философ Сергей Дацюк.

Арестович заметил, что по уровню и жёсткости пропаганды Россия не сможет соперничать с той же Британией или США, однако наплыва добровольцев на Западе не наблюдается.

«Мы не сильно меньше промываем мозги, чем в России. А за рубежом ещё сильнее уровень промывки мозгов. В России за год за посты и за лайки посадили четыреста человек, а в Британии – три тысячи триста. Но в Британии не могут набрать моряков на свой флот, хотя когнитивное управление своими гражданами там гораздо выше, чем в любом государстве мира. А сухопутные войска сократились до семидесяти четырёх тысяч, это вообще ни о чём. В Америке самый низкий уровень набора призывников. То есть, на Западе всё рухнуло. А есть люди, которые готовы умирать: китайцы, северные корейцы, россияне», – подытожил Арестович.