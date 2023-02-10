У нас тоже есть татуированные чем попало, но они бьются в первых рядах – Пригожин

Заключенные больше не будут пополнять ряды «вагнеровцев», потому что они станут частью регулярной армии.

Об этом в интервью военкору Семену Пегову заявил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пригожина, время действия «процедуры», по которой заключенные могли примкнуть к рядам «вагнеров» и получить амнистию по окончанию контракта, закончилось.

«У нас была определенная процедура набора. Согласно этой процедуре, мы их набирали, обучали, вводили в боевую работу. Время действия этой процедуры закончилось, мы в принципе не отказывались от заключенных, но принято решение – не буду рассказывать подробности, по которым заключенные дальше, вероятнее всего, пойдут куда-то в воинские подразделения, – я не знаю, это уже за пределами моей компетенции. Те, кто у нас есть, – счастливые, довольные, заканчивают работать. Да, кто-то погиб, кто-то ранен, многие выходят на свободу», – рассказал Пригожин.

Также он подчеркнул, что среди «вагнеров» есть как сторонники левых, так и сторонники крайне правых взглядов.

«Любой человек, который идет в ЧВК «Вагнер», должен иметь достаточное количество мужества, адреналина и у него должны быть достаточные яйца для того, чтобы пойти под пули и убивать врага. Если нужно, чтобы человек был гладкий, шелковый, чтобы он каждую субботу ходил и молился, или пятницу – кому как, если он должен быть аккуратен и красиво учить гимн, то это вообще не в ЧВК «Вагнер». В ЧВК «Вагнер» ценится то, какой ты боец, то, насколько ты предан своим друзьям и своему коллективу и, собственно говоря, тебя ценят по твоим яйцам, по твоему мозгу. Что тебе нравится – тебе нравится символика Третьего Рейха, у тебя наколото 55 черепов на всех местах, звезды – не встану на колени, не одену погоны или еще что-нибудь – абсолютно наплевать. И поэтому заключенные, которые к нам шли, и которые с нами сейчас работают, они понимают, что мы из такого же коллектива. И сколько у кого татуировок на теле – это твоя личная проблема. Самое главное, – как ты будешь со своим товарищем по оружию вести себя в бою. Если мы сейчас будем включать какие-то дополнительные ограничения, то это просто разрушит все», – заключил Пригожин.