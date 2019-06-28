«У нас у всех есть дети»: После обращения Зеленского украинская армия ударила по ДНР

28.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

Минувшей ночью украинская армия подвергла массированному обстрелу пригороды Донецка. Это произошло через несколько часов после обращения Владимира Зеленского к Владимиру Путину, в котором он требовал отпустить моряков ВМСУ, призывая отпустить детей к их родителям.

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По данным военного ведомства ДНР, вечером 27 июня украинская армия обстреляла из минометов прифронтовой город Горловка.

Использовались как осколочно-фугасные, так и зажигательные боеприпасы.

ВСУ также обстреляли из минометов расположенный на другом конце Донецка поселок Александровка. В это время там находились журналисты, которые проводили фиксацию последствий совершенных ранее украинских обстрелов.

«У нас в доме торчал хвост 120-го калибра… Специально стреляют в гражданских, для паники наверное, чтобы мы убрались с этой территории», – рассказала о пережитом местная жительница.

В оборонном ведомстве Республики также сообщили о ранении двух местных жителей в зоне обстрела украинскими военными.

«В результате миномётного обстрела посёлка шахты «Трудовская» повреждён жилой дом по адресу: ул. Косарева 84 и получили осколочные ранения, находившиеся дома мирные жители.

Женщине помощь оказана на месте, необходимость в госпитализации отсутствует. Мужчина, 1980 г.р. доставлен в городскую больницу №14 города Донецк, с диагнозом ранение левого плеча и лобной части», – заявили в УНМ ДНР.