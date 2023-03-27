У нас угля валом, а у Китая нет выбора – Матвейчев

Владимир Гладков .  
27.03.2023 21:49
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Торговля, Экономика


Американцы загнали Китай в такое положение, что у Пекина нет выбора, кроме как наращивать закупки российских ресурсов.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил депутат Госдумы РФ, экономист Олег Матвейчев , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы загнали Китай в такое положение, что у Пекина нет выбора, кроме как наращивать...

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«Мы готовы поставлять. Слава Богу, у нас много и газа, и нефти, и «Росатом» наш – лучший, и уголь у нас есть. И вообще, проблемы только в путях транспортировки. Угля в Кузбассе сейчас столько, что не могут вывезти, не могут вывезти добытый уголь, железная дорога не даёт. Мы можем поставлять сейчас в Китай в два раза больше, но квоты железной дороги не дают это делать, поэтому её усиленно расширяют и так далее.

Но главное, что у Китая, во-первых, нет выбора, потому что американцы очень чётко Китай окружают, и они намерены с ним расправляться, и он, действительно, назван основным геополитическим соперником. Россия – это непосредственная угроза, а Китай – геополитический соперник американцам», – отметил Матвейчев.

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