У нас угля валом, а у Китая нет выбора – Матвейчев

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Американцы загнали Китай в такое положение, что у Пекина нет выбора, кроме как наращивать закупки российских ресурсов.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил депутат Госдумы РФ, экономист Олег Матвейчев , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовы поставлять. Слава Богу, у нас много и газа, и нефти, и «Росатом» наш – лучший, и уголь у нас есть. И вообще, проблемы только в путях транспортировки. Угля в Кузбассе сейчас столько, что не могут вывезти, не могут вывезти добытый уголь, железная дорога не даёт. Мы можем поставлять сейчас в Китай в два раза больше, но квоты железной дороги не дают это делать, поэтому её усиленно расширяют и так далее. Но главное, что у Китая, во-первых, нет выбора, потому что американцы очень чётко Китай окружают, и они намерены с ним расправляться, и он, действительно, назван основным геополитическим соперником. Россия – это непосредственная угроза, а Китай – геополитический соперник американцам», – отметил Матвейчев.